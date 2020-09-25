Мининформ подал иск в суд - портал tut.by может утратить статус СМИ

Портал tut.by может лишиться статуса СМИ Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Министерство информации подало иск в суд на портал tut.by. Это означает, что по решению суда ресурс может потерять статус СМИ. Несмотря на это, портал сможет и дальше продолжить свою работу в качестве интернет-ресурса, но без статута средства массовой информации.

- В соответствии с законом о СМИ, регистрация интернет-портала в качестве сетевого издания носит добровольный характер. Но статус СМИ дает некоторые привилегии. Среди них – возможность присутствовать на массовых мероприятиях, в районах, где происходят вооруженные конфликты и в других общественно-важных местах, - говорится в сообщении, которое размещено на портале tut.by.

Заседание состоится 8 октября в Экономическом суде Минска. Основанием для данного иска от Министерства информации послужили ранее вынесенные предупреждения от ведомства.

Напомним, что, начиная с 7 августа портал tut.by получил уже четыре предупреждения.

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