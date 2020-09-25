В Швеции не признали результаты выборов в Беларуси и заявили о нелегитимности Лукашенко

В Швеции также не признали Лукашенко легитимным президентом. Фото: pixabay.com

Швеция не признала результаты выборов, которые прошли в Беларуси 9 августа, и заявила о нелегитимности Александра Лукашенко.

- Выборы в Беларуси, которые состоялись 9 августа, сложно назвать честными и свободными. Мы не признаем эти результаты. А поспешно проведенная инаугурация, лишь подтверждает нелегитимность Лукашенко. Мы продолжаем его считать ответственным за насилие в отношении мирных граждан и сторонников оппозиции, - написала глава МИД Швеции Анн Линде в Twitter.

Она также добавила, что ей удалось пообщаться с членом Координационного совета Павлом Латушко об состоявшейся инаугурации Лукашенко. И добавила, что в разговоре поднимался вопрос о принятии всевозможных мер со стороны Евросоюза и ОБСЕ.

Напомним, что инаугурация Александра Лукашенко состоялась 23 сентября во Дворце Независимости.

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