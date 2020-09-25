В Дятловском районе тракторист насмерть сбил 69-летнюю женщину и скрылся с места происшествия

В Дятловском районе тракторист насмерть сбил пенсионерку. Фото: УСК по Гродненской области

В Дятловском районе тракторист насмерть сбил 69-летнюю женщину и скрылся с места случившегося. Об этом сообщили в БелТА.

- Житель одной из деревень в Дятловском районе 17 сентября обнаружил тело пенсионерки. Он обратился в милицию. На место выезжала следственно-оперативная группа. Чтобы выяснить все детали случившегося, сотрудники милиции проводили проверку различных транспортных средства, среди которых была и сельскохозяйственная техника, - рассказала официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

По ее словам, уже на 18 сентября была установлена возможная причастность 44-летнего работника местного сельскохозяйственного предприятия ко всему произошедшему.

Позняк также добавила, что по предварительным данным мужчина совершил наезд на женщину. Она упала. После этого водитель остановился, вышел из транспортного средства и когда понял, что пенсионерка мертва, то скрылся с места случившегося.

В Дятловском районом отделе Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК часть 2 – нарушение правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека.