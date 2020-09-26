Ночью под Харьковом рухнул самолет ВС с курсантами на борту: погибло 25 человек

Военный самолет упал в Харьковской области. Фото: Национальная полиция Украины.

Трагедия произошла ночью 26 сентября в Украине, на территории Чугуевского района Харьковской области, сообщают информагентства. На борту самолета вместе с 5 сотрудниками экипажа находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил Украины. Заходя на посадку, самолет рухнул на землю.

По последним данным число погибших возросло до 25 человек. Есть тяжело пострадавшие их госпитализировали в больницу Харькова. На данный момент обстоятельства крушения выясняются, на месте работают спасатели, медики, полиция.

ЧП прокомментировал глава Харьковской области губернатор Алексей Кучер, который также прибыл на место крушения. По его словам, перед падением пилот самолета успел передать об отказе левого двигателя.

- По той информации, которую я получил, было уведомление от пилота о том, что отказал левый мотор. Это с одной стороны. Но известно, что для опытного летчика это не критическая ситуация. Поэтому непонятно, что произошло потом (Прим.: после отказа двигателя), это уже будет устанавливать следствие, - пояснил губернатор.

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