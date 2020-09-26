Видеофакт. Утром 26 сентября в Минске под колесами Nissan погиб мужчина

Мужчина переходил проезжую част вне пешехода. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Смертельное ДТП произошло в белорусской столице рано утром в субботу, 26 сентября. Об этом пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома проинформировала в аккаунте в Telegram.

Наезд произошел примерно в 05.50 часов на проспекте Партизанском. Водитель ехал в третьей полосе, направляясь от улицы Васнецова к Ванеева.

Пешеход погиб на месте ДТП от полученных травм. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- ДТП произошло напротив дома 32/1. По предварительной информации, мужчина переходил магистраль вне пешеходного перехода, идя слева направо по ходу движения авто. Избежать наезда водителю не удалось, пешеход скончался на месте от полученных травм, - уточнили в пресс-службе.

Пока милиции неизвестна личность погибшего, эта информация устанавливается. По факту ДТП проводится проверка.

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