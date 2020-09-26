Задержанного главреда «Нашай Нівы» Мартиновича выпустили из ИВС на Окрестина

Егора Мартиновича выпустили из изолятора на Окрестина. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в Минске 24 сентября был задержан главный редактор «Нашай Нівы» Егор Мартинович. Тогда Следственный комитет сообщил, что журналист является подозреваемым по делу о клевете в отношении заместителя министра внутренних дел Александра Барсукова.

В субботу, 26 сентября, Егора Мартиновича выпустили из ИВС на Окрестина - закончились 72 часа с момента его задержания. В отношении главреда «Нашай Нівы» продолжается расследование уголовного дела, статус Мартиновича - подозреваемый. На Окрестина журналиста встречали коллеги и близкие: жена Адарья Гуштын, брат Денис с женой Анастасией. Егора задерживали, когда он вышел выгуливать собаку Альму. Сейчас Альма тоже встречает хозяина на Окрестина.

Егора встречает жена Адарья Гуштын, брат Денис с женой Анастасией, коллеги и близкие, которые остались за кадром, и собака Альма. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

Выйдя на свободу, Егор Мартинович рассказал журналисту «Комсомолки», как обстоят дела:

- Разумею, што я на свабодзе толькi да панедзелка да дзіўнага, незразумелага суда па затрыманню пасля плошчы (Скорее всего, речь идет о задержании Мартиновича 11 августа силовиками - Прим.). У панядзелак мне следчы прапанаваў прыйсці ў Следчы камітэт, забраць рэчы і адпраўляцца з імі ў суд, - рассказал журналистам Егор Мартинович.

По словам Егора, ему нечего бояться. Один из правоохранителей приезжал к нему на Окрестина и говорил, что с ним могут договориться, если он скажет, кто ему дал информацию по Барсукову. Обещали отправить домой в качестве свидетеля.

- Вам угрожали? - уточнили журналисты.

- Чым можна пагражаць тым, хто і так за кратамі? У мяне проста пыталіся, хто вам заплаціў за паклёп на Барсукова, колькі вы заплацілі ды-джэю Сакалоўскаму за паклёп на Барсукова? - констатировал редактор «Нашай Нівы».

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