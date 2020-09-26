На БелАЭС начали испытывать системы безопасности второго энергоблока реактора

Специалисты проверяют на безопасность второй реактор Островецкой АЭС. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что на втором энергоблоке АЭС в Островце начались испытания систем безопасности первого контура реакторной установки, проинформировало БелТА со ссылкой на управление коммуникаций инжинирингового дивизиона «Росатома».

Первый этап испытания ставит задачу опробовать работоспособность насосных агрегатов систем безопасности, чтобы подтвердить их расходные характеристики. Затем специалисты испытают все активные системы, которые обеспечивают штатную работу первого контура реакторной установки.

- Испытание систем безопасности - это строго регламентированный технологический процесс, который открывает этап пусконаладочных работ в реакторном отделении энергоблока, - уточнили в «Росавтоме».

Напомним, энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС запланирован на 7 ноября 2020-го года.

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