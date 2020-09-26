Фотофакт. На трассе под Барановичами Audi А6 врезалась во встречную фуру, погибли 3 человека

Водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречку прямо под фуру. Фото: СК.
Смертельное ДТП произошло на территории Барановичского района ночью в субботу, 26 сентября. Подробности и фото с места аварии пресс-служба Следственного комитета опубликовала в официальном Telegram-канале.
Установлено, что на трассе республиканского назначения Р-99, направлением Барановичи - Волковыск - Пограничный - Гродно, произошло столкновение легкового «Ауди А6» и большегруза «МАН».
- Предварительно, 35-летний водитель «Ауди» на 26-ом километре трассы недалеко от деревни Тартаки не справился с управлением и оказался на встречной полосе. В этот же момент произошло столкновение со встречной фурой, за рулем которой находился 24-летний дальнобойщик. После столкновения с большегрузом иномарка оказался в кювете, - пояснили в СК.
Легковушка после столкновения с МАНом оказалась в кювете. Фото: СК.
На месте аварии от полученных травм скончался водитель легковушки, а также два его пассажира: 42-летняя женщина и 31-летний мужчина. Водитель грузовика травмы не получил.
Эксперты зафиксировали следовую картину, идет следствие. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 317 Уголовного Кодекса Беларуси.
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