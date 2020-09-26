Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 сентября 2020 года: более 330 новых случаев коронавируса и еще 5 умерших

Минздрав Беларуси сообщил обновленную статистику по заболеваемости "ковидом". Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Минздрав Беларуси рассказал статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией на субботу, 26 сентября.

Так стало известно о 332 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее число заразившихся COVID-19 в Беларуси с начала пандемии составило 77 тысяч 289 человек.

- На 26 сентября выздоровел и был выписан еще 121 пациент, - пояснили в ведомстве.

Всего же с начала пандемии выздоровели 74 тысячи 46 человек.

В лабораториях продолжают проводить тесты на коронавирус - за минувшие сутки сделано еще 17 тысяч 69 тест-исследований - более 1,8 миллиона тестов за все время.

К сожалению, появилась и новая информация по смертности от коронавируса. За минувшие сутки скончались еще 5 человек. Всего с начала пандемии в Беларуси от коронавируса умерли 813 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

Также появилось заявление Майкла Райана, директора программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения, который в интервью Reuters сообщил предположения организации по смертности от «ковида», пишет БелТА.

Так в ВОЗ не исключают, что до появления эффективной вакцины от коронавируса могут умереть около 2 миллионов человек.

На данный момент число смертей от COVID-19 приближается в цифре в 1 миллион человек по всему миру. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились свыше 32,7 миллиона человек.

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