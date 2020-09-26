Не договорились: Мобильные операторы России и Беларуси не достигли согласия в антифродовой работе для отмены роуминга

Вопрос отмены роуминга в Союзном государстве все еще в стадии решения. Фото: pixabay.com.

О том, что мобильные операторы Беларуси и России пока не смогли договорится по антифродовой работе для отмены роуминга, сообщило БелТА по итогам очередной видеоконференции.

Об отмене роуминга на территории Союзного государства Минсвязи, операторы и другие уполномоченные лица Беларуси и России общались онлайн в пятницу, 25 сентября.

На данной конференции обсуждали двустороннюю готовность к отмене роуминга, тестирование пропускных каналов трафика роуминга, необходимые меры для выявления и пресечения фрода на сетях электросвязи.

- Российские и белорусские операторы успешно завершают тестирование каналов электросвязи. Однако, остаются нерешенными вопросы межоператорского взаимодействия по антифродовому направлению работы, - констатировали в Минсвязи.

Следующая видеоконференция запланирована на 29 сентября.

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