Джо Байден назвал Лукашенко «нелегитимным самодержцем» и раскритиковал Трампа за молчание о ситуации в Беларуси

Соперник Трампа заявил, что власти США должны поддержать в Беларуси протестующих сторонников демократии. Фото: Richard Drew | AP.

О том, что кандидат в президенты США от партии демократов Дзозеф Байден высказался о ситуации в Беларуси, сообщило ТАСС.

Так в Reuters появилось официальное заявление Байдена по белорусской ситуации и реакции на нее со стороны официальных властей Штатов.

Кандидат в президенты США, которого считают главным соперником действующего президента на предстоящих выборах, упрекнул Дональда Трампа в том, что он до сих пор отказывается изложить свою позицию в отношении белорусского кризиса.

- В Беларуси свыше месяца не прекращаются протесты несогласных с результатами президентских выборов. Однако президент Трамп до сих пор отказывается высказаться против действий Лукашенко или предложить свою личную поддержку сторонникам демократии, - констатировал Байден.

Затем он высказал свое мнение о поствыборной обстановке в Беларуси. С его слов, белорусский лидер является «диктатором».

- Президент, который прячется в страхе от своих собственных граждан, отказывается принять волю народа - это признак слабости, нелегитимный самодержец, а не сильный лидер, - заявил политик.

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