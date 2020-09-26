В Украине объявлен траур из-за крушения самолета и гибели экипажа и курсантов университета

В Украине объявлен день траура по погибшим в авиакатастрофе под Харьковом. Фото: hyser. com.ua.

О трагедии под Харьковом, когда в результате крушения военного самолета погибли около 25 человек, большинство из которых - курсанты Харьковского университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, «Комсомолка» сообщала ранее.

К полудню субботы, 26 сентября, стало известно, что один из двух выживших в крушении Ан-26 умер в госпитале. Всего во время крушения погибли 23 человека, один пострадал и находится в больнице, поиски еще трех человек продолжаются.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу с тяжкими последствиями.

В Украине 26 сентября объявлен днем траура по погибшим в авиакатастрофе, сообщила пресс-служба Владимира Зеленского.

До завершения расследования трагедии в Харьковской области, в стране запрещены все вылеты на Ан-26.

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