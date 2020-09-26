В Минске на вход и выход закрыли станцию метро «Площадь Победы», наземному транспорту тут тоже запретили останавливаться

В поствыборный период из-за протестных акций в Минске регулярно закрывают станции метро, обычно - в центре города. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что в субботу, 26 сентября, в Минске была закрыта одна из станций столичного метрополитена, написала пресс-служба Минского метрополитена в официальном Telegram-канале.

Уточнялось, что станцию «Площадь Победы» решили закрыть в 13.05 часов субботы. Станцию подземки закрыли как для посадки, так и для высадки пассажиров, следовательно поезда здесь следуют без остановки. Причину, по которой решено было закрыть станцию, в Минском метрополитене не назвали.

По информации горожан, в районе Площади Победы так же отменили остановку наземного городского транспорта.

Напомним, последний раз метро в Минске закрывали 23 сентября. Тогда на вход и выход была закрыта «Немига» на «красной ветке».

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Расплатиться за проезд в минском метро теперь можно и разряженным телефоном.

Однако пока эта возможность есть только у владельцев гаджетов Apple (подробности).

«В целях обеспечения безопасности»: в Минском метро 20 сентября закрыли несколько станций.

Закрыты станции «Площадь Ленина», «Купаловская», «Октябрьская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа» и «Немига» (подробности).

В Минске перестали работать центральные станции метро, где есть пересадка между линиями.

Официальное объяснение сбоя в работе столичной подземки - «технические причины» (подробности).