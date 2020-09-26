В Минск везут чудотворную Жировичскую икону Божьей Матери – одну из главных святынь Беларуси

Чудотворная Жировичская икона Божьей Матери – одна из главных святынь Беларуси. Фото: БелТА.

Суббота, 26 сентября, станет историческим днем для белорусской православной церкви, пишет БелТА. В этот день в Минск доставят чудотворную Жировичскую икону Божьей Матери - одну из главнейших святынь Беларуси. А также в столице пройдет воздвижение воссозданного Туровского креста - святыни XII - XIII веков.

Эти церковные событие приурочены к Воздвижению Креста Господня - одному из важнейших праздников православных верующих. Прибытием святынь в Минск завершаются два крестных хода, в которых икона и крест были в областных городах и небольших населенных пунктах республики.

Туровский крест воссоздали в двух копиях. Фото: Официальный портал Белорусской православной церкви.

- В течение трех лет Белорусская православная церковь при поддержке «Банка развития» вела работы по воссозданию Туровского креста. Выполнены две копии: одна - для богослужений и нахождения в Туровской епархии, вторая - для экспозиции в НАН Беларуси, - пояснила пресс-служба БПЦ.

Туровский крест презентуют в домовом храме святителя Кирилла Туровского при Минской духовной академии. А затем перенесут в Свято-Духов кафедральный собор. С 18.00 часов в соборе начнется всенощная в честь праздника Воздвижения Креста Господня. Во время богослужения Туровский крест будет воздвигнут «подобно своему прообразу», а митрополит Вениамин благословит им верующих.

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