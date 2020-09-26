Погода в Беларуси на воскресенье: куртку дома забыть можно, а зонтик – не стоит!

Последнее воскресенье сентября будет дождливым и ветреным. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Если кто-то в воскресенье, 27 сентября, выйдет из дома без куртки, у него есть все шансы чувствовать себя комфортно: синоптики прогнозируют довольно теплую для сентября погоду. В этот день столбик термометра на территории Беларуси будет балансировать между 17 и 23 градусами выше нуля. А вот зонтик забывать дома не рекомендуется, предупреждает belta.by. Со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды агентство сообщает, что ночью по юго-западу, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах даже прогремят грозы.

Ветер синоптики в этот день обещают восточный, сильный, порывистый. На небе будет облачно, но иногда из-за облаков будет выглядывать солнце.

А вот если вы захотите прогуляться ночью, верхнюю одежду лучше не забывать – ночная температура составит всего 11-17 градусов выше ноля.