Мингорисполком: «В школах нет большого всплеска заболеваемостью коронавирусом»

В минских школах нет всплеска заболеваемости коронавирусом, утверждают в горисполкоме. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минском горисполкоме прокомментировали ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в школах столицы. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Мингорисполкома, где опубликован комментарий заместителя председателя Мингорисполкома Артема Цурана. О заболеваемости коронавирусной инфекцией в школах он говорил во время прямой линии. Цуран отметил, что в школах отмечается «незначительный рост заболеваемости среди учащихся».

- Большого всплеска, который ожидался после продолжительных летних каникул, мы избежали, - отметил он.

Зампред горисполкома считает, что жесткие меры по профилактике коронавируса, принимаемые учреждениями образования, дают результат.

- Это и ограничение перемещений по школе детей, нахождение их в рамках одного класса, требования по тщательному мытью рук, ограничению допуска родителей в здание учебного заведения, - рассказал Цуран.

В горисполкоме отметили, что ситуацию с заболеваемостью в школах медработники контролируют ежедневно, на закупку дезинфицирующих средств школам выдаются средства из бюджета.

В это время по последним данным Минздрава в стране зарегистрировано 332 новых случая инфицирования коронавирусом, также стало известно о пяти новых смертельных случаях. Всего с начала пандемии в Беларуси от коронавируса умерли 813 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.

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