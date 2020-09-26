УСК Гродно: «В интернете стали чаще обманывать»

В интернете стало больше мошенников, по данным СК. Фото: Оксана БРОВАЧ

Правоохранительные органы Гродненщины бьют тревогу: в регионе стали больше обманывать людей и похищать их деньги с помощью интернета. За 8 месяцев текущего года таких случаев зафиксировано уже 273, а за то же время в прошлом году было всего 174. Много выявляется и фактов, когда кто-то взламывает чужой аккаунт в соцсетях или похищает деньги, предварительно похитив реквизиты банковской карты.

Вот несколько типичных фактов, о которых рассказали в УСК по Гродненской области. Около 700 рублей потерял житель Гродно, который купился на предложение мошенников Вконтакте помочь ему выиграть в спортивный тотализатор. Другой мужчина перевел на счет злоумышленников более 15 тысяч рублей после того, как зарегистрировался на сайте SUN-PRC.COM. Мужчина был уверен, что его деньги преумножаются, однако вывести ни «заработанные», ни вложенные средства не смог. Пострадала и женщина, которая хотела купить щенка на торговой интернет-площадке, мошенники выманили у нее более 400 рублей.

- Чтобы не стать жертвой мошенников, приобретаете товары только у проверенных продавцов, проверяйте наличие сертификатов, лицензий. Не оформляйте на свое имя кредиты или рассрочки в интересах других лиц. Не передавайте свой паспорт, платежные банковские карты, их реквизиты и пароли кому-либо. Прежде чем одолжить денежные средства кому-либо через интернет, свяжитесь с данным человеком и уточните, действительно ли он обращался к Вам за помощью, используйте при этом другие каналы связи (личная встреча, телефонный звонок, мессенджер, поддерживающий голосовую связь, либо идентифицируйте личность собеседника путем задачи контрольных вопросов, ответы на которые не могут быть известны третьим лицам), - прокомментировала официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

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