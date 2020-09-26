«Фольксваген» столкнулся с лосем, полуторагодовалая девочка в больнице

Автомобиль столкнулся с лосем, пострадала девочка. Фото: ГАИ Гродно.

Полуторагодовалая девочка пострадала в аварии, которая случилась в Щучинском районе Гродненской области из-за дикого животного.

Это произошло около половины восьмого вечера 24 сентября, рассказали в Госавтоинспекции УВД Гродненского облисполкома. Автомобиль «Фольксваген» ехал со стороны Мостов по автодороге Щучин-Волковыск. За рулем был 30-летний житель Щучина. Когда он проезжал мимо деревни Микелевщина Мостовского района, на проезжую часть внезапно выскочил лось. Избежать столкновения с диким животным у водителя не получилось.

Удар пришелся в правую переднюю часть автомобиля и в лобовое стекло. В автокресле на переднем сиденье находилась полуторагодовалая девочка. Ребенок получил травмы, сейчас девочка в хирургическом отделении местной больницы. Угрозы жизни ребенка нет, сообщили в ГАИ. Лось погиб.