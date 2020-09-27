Сделать приятное близким. 1 октября Белпочта бесплатно доставит открытки

С 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 акция пройдет в Минске, в круглом зале Почтамта, что по проспекту Независимости, 10 Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

1 октября РУП «Белпочта» будет проводить в своих некоторых отделениях связи акцию «Всемирный день почтовой карточки», рассказала БЕЛТА пресс-служба предприятия.

В местах проведения акции у клиентов будет возможность приобрести открытки, заполнить их и бесплатно отослать близким, друзьям и партнерам по Беларуси.

С 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 акция пройдет в Минске, в круглом зале Почтамта, что по проспекту Независимости, 10.

«В истории известны несколько версий рождения на свет иллюстрированной открытки для почтовых отправлений. Одна из версий имеет австро-германское происхождение, согласно которой первая карточка для корреспонденции появилась в венской типографии 1 октября 1869 года. Этот день и стал официальной датой празднования почтовой открытки», - рассказали в «Белпочте».

Первые открытки на территории Беларуси начали издавать ещё в 1890 году.