В Генассамблее ООН Макей рассказал о неудавшейся цветной революции

По словам Владимира Макея, люди в Беларуси сделали выбор в пользу стабильного и процветающего государства Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

26 сентября министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей выступил на 75-й Генеральной Ассамблее ООН. В связи с мировой пандемией коронавируса выступления в этом году многих государств проходят в формате видеообращений.

В ходе своего выступления Владимир Макей рассказал, что попытка цветной революции в Беларуси не удалась. По его словам, люди РБ сделали выбор в пользу стабильного и процветающего государства, отмечает пресс-служба ООН.

«Выбор в пользу стабильного и процветающего государства. Выбор в пользу мира и добрососедства. Выбор в пользу устойчивого развития. Однако вместо того, чтобы уважать этот выбор, мы видим устремления раскачать ситуацию в стране. После неудавшейся попытки навязать нам цветную революцию мы испытываем внешнее вмешательство на подрыв государственного строя. Отдельные, граничащие с цинизмом, заявления со стороны ряда наших западных соседей о, якобы, заботе о суверенитете Беларуси и ее благосостоянии на самом деле являются ничем иным, как попытками ввергнуть страну в хаос и анархию, которые отбросят Беларусь в ее развитии на многие годы назад», —заявил министр.

Также им был отмечен тот факт, что санкции и прочие ограничительные меры являются контрпродуктивными. Они имеют обратный эффект и вредны абсолютно для всех сторон. Глава ведомства подчеркнул, что будущее Беларуси должно решаться в рамках диалога, в том числе и в процессе конституционной реформы, которая уже началась.

Выступающим были отмечены и риски, к которым приводят «политическое, экономическое и военное противостояние, безответственное соперничество, «травля» неугодных стран».

Макеем было сказано и о том, к чему недавно призывала Беларусь: возобновление широкого диалога, касающегося темы международной безопасности, целью которого является преодоление противоречий во взаимоотношениях между государствами.

Главой ведомства была затронута тема и пандемии. Он отметил, что белорусский подход оправдал себя, при этом международное сообщество так и не выработало общего подхода к противостоянию эпидемии: все разбежались по национальным квартирам и закрыли границы.

«Ведущие эксперты и аналитики активно высказываются о ее глобальных последствиях и влиянии на мировую политику и экономику. Во многих оценках речь идет о «сдвигах парадигмы» и «тектонических изменениях». Возможно. Время покажет», — добавил Макей.