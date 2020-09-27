После хакерской атаки работа сайта Белтелерадиокомпании восстановлена

Скрин видео вечернего интернет-эфира Белтелерадиокомпании

Работа сайта белорусского государственного медиахолдинга «Белтелерадиокомпания» идёт в обычном режиме. Онлайн-вещание восстановлено, сообщают РИА Новости.

26 сентября, вечером, на сайте Белорусской телерадиокомпании вместо вечерних новостей началась демонстрация кадров, на которых сотрудники силовых структур применяют грубую силу против протестующих в Беларуси. За нарушения работы сайта ответственность на себя взяли хакеры.

Ранее в telegram-канале хакеров, которые называют себя «Киберпартизанами», появилось сообщение, которое указывало на причастность к перебоям в работе сайта БТ.

Пресс-служба белтелерадиокомпании пока ситуацию никак не комментирует.

По состоянию на утро 27 сентября не работает онлайн-трансляция также телеканала ОНТ.

Ранее эта же группа взломала сайты МВД, Академии МВД, Торгово-промышленной палаты, «Белорусских лотерей». На днях они разместили на чеках ЕРИП призывы к представителям силовых структур встать на одну сторону с народом. Также телеграм-канал Nexta заявил, что неизвестные хакеры поделились с редакцией базой данных представителей МВД, в которой тысячи фамилий действующих сотрудников.