Надземный переход обрушился в Подмосковье

На место происшествия направлены сотрудники службы спасения и специалисты, которые будут устанавливать причины произошедшего. Фото: ria.ru

В Подмосковье, в Ступинском районе, на территории промзоны произошло обрушение надземного перехода, сообщила пресс-служба Московского областного главка МЧС.

Там рассказали, что происшествие случилось в деревне Сидорово, на территории компании FM Logistic.

При обрушении пострадало 30 человек, погибших нет, некоторым понадобилась госпитализация. Пострадавшие были эвакуированы при помощи медицинского вертолета. В пресс-службе отметили, что все пострадавшие являются сотрудниками фирмы.

На место происшествия направлены сотрудники службы спасения и специалисты, которые будут устанавливать причины произошедшего. Прокуратурой Московской области начата проверка.

Губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым поручено министру здравоохранения региона и главе Ступино оказать пострадавшим всю необходимую помощь.