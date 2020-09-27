Надземный переход обрушился в Подмосковье

На место происшествия направлены сотрудники службы спасения и специалисты, которые будут устанавливать причины произошедшего. Фото: ria.ru
В Подмосковье, в Ступинском районе, на территории промзоны произошло обрушение надземного перехода, сообщила пресс-служба Московского областного главка МЧС.
Там рассказали, что происшествие случилось в деревне Сидорово, на территории компании FM Logistic.
При обрушении пострадало 30 человек, погибших нет, некоторым понадобилась госпитализация. Пострадавшие были эвакуированы при помощи медицинского вертолета. В пресс-службе отметили, что все пострадавшие являются сотрудниками фирмы.
На место происшествия направлены сотрудники службы спасения и специалисты, которые будут устанавливать причины произошедшего. Прокуратурой Московской области начата проверка.
Губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым поручено министру здравоохранения региона и главе Ступино оказать пострадавшим всю необходимую помощь.