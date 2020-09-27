За январь - июль задолженность промышленных предприятий по кредитам и займам выросла на 12,5%

Внешняя дебиторская задолженность стала больше на 20,9%. Это BYN6 млрд 404,4 млн, за июнь произошло уменьшение на 2% Фото: Сергей ГАПОН

По состоянию на 1 августа в Беларуси задолженность по кредитам и займам промышленных предприятий составляет BYN49 млрд 257,3 млн. Это на 12,5% больше, чем на начало 2020 года, и на 3,2% больше, если сравнивать с показателями на 1 июля, сообщает БелаПАН со ссылкой на данные официальной статистики.

На начало августа просроченная задолженность по кредитам и займам организаций, не учитывая микроорганизации и малые вневедомственные организации, составляет BYN1 млрд 439,4 млн. По данным Белстата, за семь месяцев она снизилась на 29%, по сравнению с началом июля - повысилась на 2%.

За январь - июль внешняя просроченная кредиторская задолженность промышленных предприятий повысилась на 7% до BYN854,2 млн, за июнь - уменьшилась на 3,4%. В общем внешняя кредиторская задолженность с начала года стала больше на 4,3% (до BYN5 млрд 604,2 млн). В сравнении с 1 июля выросла на 3,9%.

С начала года просроченная кредиторская задолженность снизилась на 0,7%. на 1 августа она составляет BYN3 млрд 326,9 млн рублей. Снижение за июнь составляет 2,9%.

Кредиторская задолженность составила BYN22 млрд 79,9 млн, это на 3,7% больше, чем на начало текущего года, и на 1,9% больше в сравнении с показателем на начало июля.

Что касается внешней просроченной дебиторской задолженности предприятий промышленности, то за семь месяцев 2020 года она стала больше на 6,2%, до 671,3 млн рублей. За июль показатели не изменились.

В общем внешняя дебиторская задолженность стала больше на 20,9%. Это BYN6 млрд 404,4 млн, за июнь произошло уменьшение на 2%.

На 2,2% снизилась просроченная дебиторская задолженность. На 1 августа этого года она составляет BYN4 млрд 391 млн, с 1 июля - уменьшение на 0,7%.

Просроченная кредиторская задолженность на 1 августа этого года у 1138 предприятий промышленности, или 71,7%. На эту же дату в прошлом году - 72,2%. Просроченная дебиторская задолженность - у 1381 предприятия промышленности, или 87,2%.

Затягивание структурных реформам еще более ухудшит ситуацию с долгами организаций, предполагает исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» экономист Ярослав Романчук. «Деньги, которые выделяются по госпрограммам в рамках старой экономической модели, идут на увеличение токсичных активов, рискованных ресурсов, а не приводят к модернизации, созданию экономики быстрого роста и устойчивого инклюзивного развития», - рассказал он БелаПАН в комментарии официальной статистики состояния расчетов предприятий страны.