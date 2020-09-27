В Армении объявлено военное положение и всеобщая мобилизация

Всю ответственность за эскалацию конфликта Араик Арутюнян возложил на азербайджанскую сторону и лично президента Алиева. Скрин видео: facebook.com

27 сентября президентом непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араиком Арутюняном объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. Информацию про это он разместил в своем Facebook.

«Мы неоднократно заявляли, что не хотим войны, но готовы к ней. Нет больших сторонников мира и любящих мир, чем мы. Мы не хотим войны, но нам ее навязали и мы должны защитить нашу Родину и семьи», - сказал Араик Арутюнян. Всю ответственность за эскалацию конфликта он возложил на азербайджанскую сторону и лично президента Алиева.

Вечером, 27 сентября, в районе Нагорного Карабаха началось новое обострение между Арменией и Азербайджаном. В эскалации конфликта страны обвиняют друг друга. С обеих сторон сообщается о потерях.

Напомним, Беларусь и Армения входят в ОДКБ, и в случае внешней агрессии договор предполагает поддержку одного из членов организации всеми участниками.