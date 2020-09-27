Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 27 сентября 2020 года: 320 новых случаев коронавируса и еще 5 умерших

Общее число заразившихся COVID-19 в Беларуси с начала пандемии составило 77 тысяч 609 человек
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Минздрав Беларуси рассказал статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией на последнее воскресенье сентября.
Так, стало известно о 320 новых случаях инфицирования коронавирусом. Общее число заразившихся COVID-19 в Беларуси с начала пандемии составило 77 609 человек.
- На 27 сентября выздоровели и были выписаны еще 74 пациента, - пояснили в ведомстве.
Всего же с начала пандемии выздоровели 74 120 человек.
В лабораториях продолжают проводить тесты на коронавирус. Всего сделано 1 825 481 тест.
К сожалению, появилась и новая информация по смертности от коронавируса. За минувшие сутки скончались еще 5 человек. Всего с начала пандемии в Беларуси от коронавируса умерли 818 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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