В Минске к Дворцу Независимости прибыла колонна БТР

Колонна приехала с северной стороны столицы. Помимо этого, несколько автобусов и грузовиков с силовиками стоят на площади Государственного флага. Фото: ria.ru

27 сентября в центре Минска к Дворцу Независимости прибыла колонна из десяти БТР. Здесь планируется проведение мирной акции, сообщают РИА Новости.

Колонна приехала с северной стороны столицы. Помимо этого, несколько автобусов и грузовиков с силовиками стоят на площади Государственного флага. Пока в этом районе продолжается движение автотранспорта.

В официальном телеграм-канале МВД было объявлено, что 27 сентября в Минске во избежание чрезвычайных происшествий милицией будут приниматься меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта, в том числе метро. В лице министерства пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова принесла извинения за неудобства, которые создают участники протестных акций, «развлекаясь» на проезжей части и не задумываясь, какие проблемы создают для окружающих.