В Минске временно закрыты 7 станций метро «в целях обеспечения безопасности пассажиров»

Несколько станций метро снова закрыты в выходной день. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Станции метро в Минске закрываются периодически и, как правило, в выходные. Это воскресенье, 27 сентября, не стало исключением.

- В 13.10 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская", - сообщается в телеграм-канале Минского метрополитена.

Поезда будут следовать без остановки на этих станциях. Метрополитен также приносит извинения за временные неудобства.

В минувшую субботу, 26 сентября, закрыли станцию метро "Площадь Победы". Причину закрытия станции метрополитен не назвал.