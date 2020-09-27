МВД: в субботу, 26 сентября, задержано 150 участников акций протеста

Задержание женщины 26 сентября в Минске. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

МВД сообщило, сколько человек участвовало в протестах 26 сентября.

- Общее количество участников 10 протестных акций, которые прошли на территории 6 населенных пунктов страны, составило около 300 человек, - сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. - Самым массовым был так называемый женский марш. В 14.00 его участники собрались на ул. Кульман, откуда проследовали к пр. Независимости. Затем некоторые из них прошли в направлении пл. Победы, где в 16.10 разошлись. В процессе движения количество протестующих не превысило 200 человек.

При этом, по информации Ольги Чемодановой, всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 150 человек. До суда под стражей находятся 116.

МВД также приносит "извинения за неудобства, которые создают участники протестных акций, "развлекаясь" на проезжей части".

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