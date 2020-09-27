В Минске проблемы с мобильным интернетом: "распоряжение госорганов"

Белорусский провайдер А1 надеется скорое восстановление обслуживания.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Проблемы с мобильным интернетом возникают уже которые выходные.
Компания А1 Беларусь, как и 13 сентября, сообщила, что в соответствии "с распоряжением уполномоченных государственных органов" 27 сентября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета.
- Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги, - говорится на официальной странице А1 Беларусь в "Фэйсбуке".
Компания надеется на скорое восстановление обслуживания.
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