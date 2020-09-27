Умер 73-летний глава футбольного "Нафтана" Подлипский: "У него был диагностирован коронавирус"

У Леонида Подлипского нашли коронавирус (слева на фото). Фото: vk.com

На страничке ВКонтакте ФК «Нафтан» Новополоцк появилось сообщение о смерти Леонида Подлипского, главы футбольного "Нафтана":

- На 74-м году жизни умер Леонид Подлипский. У него был диагностирован коронавирус. Ранее он был подключен к аппарату ИВЛ. Соболезнуем родным.

Под постом люди стали оставлять комментарии с соболезнованиями:

"Нет слов, одни эмоции. ФК "Нафтан" и белорусский футбол потеряли хорошего человека. Жаль, что это произошло при таких условиях. Соболезнуем родным"; "ФК "Полоцк-2019" соболезнует родным и близким. Данилыч всегда был хорошим человеком, очень жаль. Вечная память"; "Коллеги, примите наши соболезнования... Земля пухом... Вечная память!"

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