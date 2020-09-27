Пиневич связал рост заболеваемости коронавирусом с тем, что «мы наблюдаем по выходным дням»

Дмитрий Пиневич, и.о. министра здравоохранения. Фото: БелТА

Исполняющий обязанности главы Минздрава Дмитрий Пиневич в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал о росте заболеваемости COVID-19 в стране.

Упомянул Пиневич и о росте заболеваемости коронавирусом в ЕС, России и Украине.

- Мы тоже, к сожалению, прирастаем, этот рост носит характер постепенный, но такой неуклонный. Мы его ожидали. Если было ранее чуть более 200 случаев заболевания в сутки, то в последние несколько дней мы уже видим, этот рост стал выше 300 - немногим более чем 300. И, к сожалению, остается чуть менее 50% - это город Минск.

По словам Пиневича, причины роста заболеваемости «лежат на поверхности».

- Эпидемический процесс - это социальное дистанцирование. О каком тотальном влиянии наших мер можно говорить в том же Минске, если мы наблюдаем сегодня, в субботу, что мы наблюдаем по выходным дням. Тотальное отсутствие дистанцирования - вот и вся причина.

Пиневича это настораживает. Ему очень не хотелось бы возвращаться в те цифры заболеваемости, которые были весной.

- Были дни, которые вселяли в нас неуверенность. Мы справились, но зачем же вступать в ту реку дважды, в которую можно не вступать, если мы можем предотвратить эти моменты.

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