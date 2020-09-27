Закрыты еще четыре станции метро: "Академия наук", "Парк Челюскинцев", "Московская" и "Восток"

Днем 27 сентября сообщалось о закрытии 7 станций метро. К вечеру закрылись еще две. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- В 17.33, в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыты станции "Московская" и "Восток". Поезда следуют без остановки на данных станциях, - сообщил Минский метрополитен 27 сентября вечером у себя в телеграм-канале. Метрополитен приносит извинения за временные неудобства.

Как сообщают телеграм-каналы, колонна протестующих дошла до Национальной библиотеки и идет в сторону Уручья.

Чуть ранее метрополитен сообщил о закрытии еще двух станций - "Академия наук", "Парк Челюскинцев".

В то же время в 17.34 был открыт для пассажиров один вестибюль (вход со стороны ж/д вокзала) станции "Площадь Ленина", а также открыты станции "Немига" и "Фрунзенская".

Напомним, в Минске 27 сентября уже закрывались 7 станций метро. Причина - в целях обеспечения безопасности пассажиров.