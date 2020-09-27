В Гомеле ОМОН применял слезоточивый газ и стрелял в воздух

В выходные задержания протестующих силовиками проходят не только в Минске, но и в других белорусских городах. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Гомеле при разгоне протестующих ОМОН применял газ и стрелял в воздух, задержано около 20 человек.

Известно, что около 100 протестующих собралось в Пионерском сквере. Их оттуда оттеснил ОМОН. Люди пошли колонной по улице Жарковского, затем по Советской в сторону универмага "Гомель", затем вернулись к цирку, так как ОМОН и внутренние войска препятствовали шествию.

Возле цирка ОМОН применил слезоточивый газ и стрелял в воздух, сообщает БелаПАН.

Люди перебежали на другую сторону Советской и стали в сцепку возле цирка. Там начались задержания. Среди задержанных - врач Елена Давыдова и преподаватель Гомельского университета им. Ф.Скорины Наталья Суслова.

Как сообщает корреспондент "Комсомолки", в центре Гомеля силовики впервые применили светошумовую ракетницу. А одному из задержанных мужчин удалось выскочить из автозака и убежать.

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