МВД: 27 сентября задержано не более 200 протестующих

В Гомеле протестующие становились в сцепки. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова говорит, что количество участников протестных акций в стране снизилось. Всего же 27 сентября было задержано не более 200 человек.

- К 18.00 практически во всех регионах страны прошли несанкционированные массовые мероприятия. Стоит отметить, что количество участников таких мероприятий в этот раз было значительно меньше, нежели во все предыдущие воскресенья, - цитирует belta.by Ольгу Чемоданову.

Представитель силового ведомства прокомментировала и прошедшие протесты в Гомеле и Могилеве. Так, по ее словам, сотрудники милиции в этих городах применили спецсредства, но не светошумовые гранаты.

Напомним, в это воскресенье, в Минске и областных городах прошли акции протеста. Так, в Гомеле силовики применили слезоточивый газ, а также стреляли в воздух.

В субботу, 26 сентября, было задержано 150 участников акций протеста.

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