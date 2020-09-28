МВД: Нагрузка на сотрудников милиции из-за протестов в разы выросла

В МВД сообщили, что на сотрудников милиции в разы выросла нагрузка из-за протестов Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Министерстве внутренних дел отметили, что из-за протестов нагрузка на сотрудников милиции в разы выросла. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал исполняющий обязанности начальника Главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Максим Свирид.

- За последнее время в разы выросла нагрузка на сотрудников милиции из-за протестов, которые проходят в Беларуси. Нам приходится работать в сложных и особых условиях, - заявил Свирид.

Увеличение нагрузки, по словам Максима Свирида, можно связать с тем, что необходимо обеспечивать общественный порядок в стране. И добавил, что защита граждан, а также их интересов, является основной задачей.

Свирид также отметил, что в 2020 году в Беларуси замечен рост количества преступлений.

- Зарегистрировано увеличение таких преступлений, как убийства и тяжкие телесные повреждения, разбойные нападения, а также различные преступления в сфере высоких технологий, - пояснил Свирид.

И добавил, что сотрудникам милиции приходится сталкиваться с определенными проблемами.

- Исходя из нашей деятельности, которая связана с обеспечением общественного порядка, не можем на данный момент решать задачи, которые стоят ежедневно перед подразделениями уголовного розыска и другими, - подытожил Свирид.

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