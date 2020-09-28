Замминистра здравоохранения: "Стратегия Беларуси по борьбе с коронавирусом по своей успешности сравнима с подходом Швеции"

Замминистра здравоохранения заявила, что стратегия Беларуси по борьбе с коронавирусом сравнима с опытом Швеции. Фото: БелТА

Заместитель министра здравоохранения Елена Богдан в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ заявила, что стратегия Беларуси по борьбе с коронавирусом по своей успешности сравнима с подходом Швеции.

- Беларусь пошла таким же путем, что и Швеция. Если бы не возникшие волнения вокруг политических событий, которые подогреваются различными телеграм-каналами, то белорусский опыт по борьбе с пандемией коронавируса стоял бы в одном ряду с опытом Швеции - эффективный и успешный, - подчеркнула замминистра здравоохранения.

И добавила, что во время пандемии коронавируса в Беларуси не были закрыты границы, а также не было остановлено производство.

- И мы сумели выполнить свои международные обязательства. В борьбе с COVID-19 нам хватило и лекарственных препаратов, и коечного фонда. Во время пандемии соблюдалось дистанцирование и были предприняты мягкие карантинные меры. Все это позволило сохранить нормальную жизнедеятельность Беларуси, - рассказала Богдан.

По словам Богдан, в тех странах, где на сегодняшний день вводят вновь жесткие карантинные меры, недовольство населения возникает из-за того, что у них перед глазами есть хороший опыт двух стран - Беларуси и Швеции.

- Считала и считаю, что опыт нашей страны по борьбе с коронавирусом правильный и уникальный, - резюмировала замминистра здравоохранения.

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