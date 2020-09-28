Мезенцев о протестах в Беларуси: Они должны понимать, что нарушают закон

Мезенцез высказался о протестах в Беларуси. Фото: телеканал СТВ

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев в эфире программы «Неделя» на СТВ высказал свое мнение о протестах, которые на протяжении длительного времени происходят в Беларуси.

- Знаете, я как раз недавно вспоминал о впечатлениях моего поколения. Нам удалось пережить огромную трагедию - гибель великой страны. Я вспоминаю 1989, 1990, 1991 и 1993 годы, когда огромное количество людей выходили на площади. Да, они хотели, чтобы их услышали. Да, они хотели, чтобы страна была более открытой, свободной и была сильнее. Но плата за все это оказалась огромной - СССР потерял ведущие позиции, половину своих территорий и почти половину населения, - отметил Мезенцев.

По его словам, данный пример может послужить напоминаем для молодого поколения, которое не знает своего Отечества. И добавил, что винить молодежь в этом невозможно - ведь она выросла и живет в другое время.

- Новое поколение выросло в спокойной, красивой, а главное - уверенной в своем будущем Беларуси. Возможно, молодежь не всегда понимает, что делает. Они ставят под сомнение устойчивый конституционный строй, государственность, общий порядок и права тех миллионов людей, которые не вышли на протесты, потому что хотят спокойной жизни. Наверное, молодежь должна понимать, что они нарушают этим закон. Тем более, если за данными протестами стоят координаторы из-за рубежа, то нужно выяснить, кому может быть выгодно управлять молодыми, грамотными людьми, - подчеркнул посол России в Беларуси.