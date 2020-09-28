Лукашенко - Макрону: Как опытный политик - незрелому - хочу посоветовать не смотреть по сторонам, а решать внутренние проблемы Франции

Лукашенко ответил Макрону Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александр Лукашенко ответил на заявление Эммануэля Макрона, который предложил главе государства добровольно покинуть пост президента. Об этом сообщили в БелТА.

- Если руководствоваться логикой Макрона, то сам он должен был покинуть пост президента Франции еще два года назад. Именно тогда на улицы Парижа начали выходить «желтые жилеты». И они до сих пор на улицах, а Макрон все еще президент. На сегодняшний день Франция стала страной, где массовые протесты уже превратились в обычное явление, - отметил Лукашенко.

И добавил, что Минск готов предложить себя в качестве площадки, где можно вести переговоры. Лукашенко призвал Макрона решать вопросы Франции, а не смотреть по сторонам.

- Как опытный политик - незрелому - хочу посоветовать Макрону меньше смотреть по сторонам, а заниматься внутренними проблемами Франции и их решением, - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, что в воскресенье, 27 сентября, Эммануэль Макрон в интервью французской газете Le Journal du Dimanche заявил, что «Лукашенко пытается удержаться у власти при помощи силы. И он должен уйти в отставку». Также президент Франции восхитился мужеством белорусов, которые продолжают выходить на протесты. Особого уважения, по словам Макрона, заслуживают женщины.

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