Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Минске неизвестный избил пенсионера: поспорили о политике

Хулиган скрылся, его ищет милиция
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
КомментироватьОставить комментарий
Мужчина избил пенсионера - не понравился его ответ на вопрос "За кого голосовал?".

Мужчина избил пенсионера - не понравился его ответ на вопрос "За кого голосовал?".

Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Столичная милиция разыскивает хулигана, который избил пенсионера, прогуливавшегося в одном из минских парков. Поводом послужили разногласия во мнениях о происходящих в стране событиях.

Как сообщают «Минск-Новости», 71-летний мужчина гулял в парке, когда к нему подошел незнакомец. Неизвестный спросил, за кого из кандидатов пенсионер голосовал на выборах. Ответ его не устроил, и он избил пенсионера.

Хулигану удалось скрыться, сейчас правоохранительные органы устанавливают его личность. Возбуждено уголовное дело по ст. 339 УК Республики Беларусь (хулиганство). Пострадавшему назначена судебно-медицинская экспертиза.

Минск: новости