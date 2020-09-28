Мезенцев рассказал об отмене роуминга и возобновлении авто- и железнодорожного сообщения

Мезенцев рассказал, когда отменят роуминг с Россией и возобновится транспортное сообщение. Фото: телеканал СТВ

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев в эфире программы «Неделя», которая вышла в эфир 27 сентября, рассказал об отмене роуминга с Россией и возобновлении авто- и железнодорожного сообщения.

- Что касается роуминга, то первая видеоконференция состоялась уже 25 сентября. Во вторник, 29 сентября, пройдет еще одна конференция. И на ней вновь будет обсуждаться отмена роуминга между Россией и Беларусью. Нужно немного подождать. Мне известно, что роуминг «кусается» немного, - отметил Мезенцев.

Что касается возобновления авто- и железнодорожного сообщения, то вторая волна коронавируса вносит свои коррективы.

- Всем нам хочется, чтобы поскорее транспортное сообщение было восстановлено. Но нельзя закрыть глаза на то, что уже замечен рост заболевших коронавирусом. Европа начала вновь «полыхать». И здесь нужно заботиться о людях, об их здоровье и их жизнях. Да, согласен, что сегодня мы не можем спланировать себе поездку в Санкт-Петербург или Москву, но нужно потерпеть - и все наладится. Самолеты в Москву уже 30 сентября будут летать, - заявил посол России в Беларуси.

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