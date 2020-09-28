В Хотыничской школе Ганцевичского района школьников отправили на дистанционное обучение из-за коронавируса

Пустой класс в Хотыничской школе: ученики на карантине. Фото: "Ганцавіцкі час".

Из-за вспышки коронавируса один из классов хотыничской школы Ганцевичского района ушел на карантин, дети обучаются дистанционно. У остальных учащихся изменился режим обучения - уроки длятся по 35 минут вместо 45, перемены - всего 5 минут. Об этом сообщает районная газета “Ганцавіцкі час”.

По информации издания, на карантине находится 9-й класс, начался карантин 23 сентября. В школе также не работает пищеблок, дети вместо горячих обедов получают сухой паек: сухие завтраки, вафли, фрукты.

Главный санитарный врач района Максим Повх рассказал изданию, что в школе было проведено эпидемиологическое расследование, в результате которого оказалось, что контактом 1-го уровня был работник пищеблока, у всех работников столовой взяли тесты, они отправлены в самоизоляцию.

По информации районной газеты, в школе отсутствуют многие учащиеся, а также несколько педагогов. Максим Повх рассказал об одном подтвержденном случае коронавируса у ученика 9-го класса.

В то же время в столичных школах, как проинформировал заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран, отмечается лишь незначительный рост заболеваемости коронавирусом среди учащихся.

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