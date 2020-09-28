В Бресте в аварию попала машина скорой помощи

Машина скорой помощи попала в аварию в Бресте. Фото: ГАИ.

Авария с участием автомобиля скорой помощи произошла в Бресте. Как информирует пресс-служба ГАИ, это случилось 26 сентября около 11 часов.

- По предварительной информации, автомобиль скорой медицинской помощи ехал с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией. При обгоне он столкнулся с «Фольксвагеном», который поворачивал налево, - рассказали в ГАИ.

ГАИ выясняет, кто виноват в случившемся - 41-летний водитель скорой или 37-летний водитель «Фольксвагена». Мужчина, который был за рулем «Фольксвагена», получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.