От коронавируса в мире скончалось уже более одного миллиона человек

В мире от коронавируса скончались уже более миллиона человек Фото: Павел МАРТИНЧИК

В мире от коронавируса скончалось уже более одного миллиона человек. Об этом сообщает БелТА.

С начала пандемии коронавируса жертвами стали уже 1 миллион 007 тысяч 765 человек. В мире на 28 сентября было зафиксировано 33 миллиона 306 тысяч 422 случая заражения COVID-19. Победить инфекцию смогли 24,8 миллиона человек.

На первом месте по числу зараженных коронавирусной инфекцией остается США - 7,3 миллиона человек. От COVID-19 скончались 209,4 тысячи, выздоровели - 4,5 миллиона человек. На втором месте находится Индия - более 6 миллионов человек. Умерли от коронавируса - 95,5 тысячи человек, выздоровели - свыше 5 миллионов. Следом за Индией расположилась Бразилия - более 4,7 миллиона человек. Скончались 141,7 тысячи человек, победили инфекцию - более 4 миллионов человек.

В Беларуси на 28 сентября зафиксировано уже 77 тысяч 609 человек. Прирост за сутки - 320 новых случаев. За все время пандемии скончались 818 пациентов.

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