Главному редактору «Нашай Нiвы» запретили выезжать за границу

Главреду "Нашай нiвы" запрещен выезд за границу. Фото: "Наша нiва"

Главному редактору «Нашай Нiвы» Егору Мартиновичу запретили выезжать за границу. Такое решение было принято следователем Алексеем Довжонком. В понедельник, 28 сентября, Мартинович был вызван в Следственный комитет. Он - подозреваемый по уголовной статье о клевете. Об этом сообщает телеграм-канал «Нашай Нiвы».

После Следственного комитета Мартинович отправился в Заводской суд. Там 28 сентября рассматривают административное дело в отношении него по статье 23.34 - нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Напомним, что 23 сентября сотрудники УСБ МВД пришли в квартиру Егора Мартиновича и его супруги с обыском. Сам же Мартинович пропал еще утром того же дня. Чуть позже выяснилось, что он задержан. В субботу, 26 сентября, Мартиновича выпустили из ИВС на Окрестина.

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