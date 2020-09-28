Субботин рассказал о ценах: сахар не подорожает, а гречка стоит в одном диапазоне с украинской и российской

Сахар дорожать не будет, пообещал белорусам вице-премьер. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

Заместитель премьер-министра Александр Субботин рассказал о ценах на гречку и сахар. По словам Субботина, сахар дорожать не будет.

- Мы видим, что мировая цена на сахар резко пошла вверх. Что касается нашего внутреннего рынка, есть постановление Совета министров о том, что цена на сахар, по крайней мере до Нового года, регулируется. Поэтому наши люди могут быть спокойны: осенью сахар не подорожает. Потребность нашего рынка будет заполняться отечественным сахаром, - цитирует вице-премьера belta.by.

Себестоимость гречневой крупы белорусского производства находится в одном диапазоне с украинской и российской продукцией. По словам Александра Субботина, в Беларуси были увеличены посевные площади под гречиху в первую очередь для того, чтобы обеспечить собственные потребности.

- Если у нас будет излишек и будет потребность, мы, конечно, вывезем, но в первую очередь сеяли такое количество, чтобы обеспечить нас самих, - отметил вице-премьер.