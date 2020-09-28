Лукашенко - губернатору Псковской области: Если у нас будут развиваться добрые духовные отношения, то и экономика всегда будет

Лукашенко проводит встречу с губернатором Псковской области. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 28 сентября проводит встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Об этом сообщает БелТА.

- Мы рады всегда видеть в Беларуси своих добрых соседей. Вы нам близкие люди, и мы будем сотрудничать с вами. И это не исходя из каких-то меркантильных экономических интересов, нет. Естественно, это всегда было, есть и будет, но в отношениях с нами это не является главным вопросом. Если у нас есть духовные добрые отношения, то и экономика придет. Экономика всегда будет, если люди стремятся к этому всем сердцем и душой, - заявил Лукашенко.

Он также посоветовал чаще приезжать в Беларусь.

- Вам ведь не надо никаких виз, никаких разрешений, чтобы пересечь границу. Псковской, Брянской, Смоленской областям мы и запретить не можем. Если когда-то кто-то натянет между нашими государствами колючую проволоку, то наши люди все равно найдут ходы, чтобы попасть в Россию и Беларусь. И слава богу. Но я все-таки уверен в том, что не дойдет до этого, - подытожил глава государства.

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