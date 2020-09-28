Лукашенко: Губернаторы в свое время спасли союз Беларуси и России

Лукашенко заявил, что именно губернаторы спасли союз Беларуси и России. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 28 сентября проводит встречу во Дворце Независимости с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Президент отметил, что договорился с Владимиром Путиным активизировать региональное сотрудничество. Об этом сообщает БелТА.

- Данное сотрудничество очень важно, ведь в свое время именно губернаторы спасли союз Беларуси и России. И это происходило еще во время позднего Ельцина, когда этот союз никому не был нужен. И только губернаторы, которые напрямую пошли на отношения с Беларусью, смогли сохранить и спасти этот союз. И в знак моей благодарности за это я всегда нахожу время, чтобы встретиться с коллегами вашими и обсудить ряд вопросов, которые касаются взаимоотношений, - подчеркнул Лукашенко.

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И добавил, что соседям из Псковской области всегда рады в Беларуси. (подробности)