Под Минском «Мицубиси» выехал на встречку: погибли трое, двое в больнице

Трое погибли, двое в больнице - всё из-за одного колеса? Фото: Следственный комитет.

Страшная авария под Минском: трое погибших и двое серьезно травмированных. Это случилось днем 27 сентября на автодороге Р-43 «Граница РФ - Кричев - Бобруйск - Ивацевичи».

Около деревни Киевичи 34-летний мужчина, который управлял автомобилем Mitsubishi Lancer, не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу и врезалась в Audi А6, за рулем которой был 39-летний житель Клецкого района.

Оба водителя погибли, погиб и 61-летний пассажир Audi. Молодой человек, который был пассажиром Audi и девушка из Mitsubishi с травмами госпитализированы.

Следователи и эксперты осмотрели место происшествия, зафиксировали следовую картину.

- Предварительно установлено, что в автомобиле Mitsubishi правое переднее колесо отличалось по размеру, рисунку и типу протектора от остальных, что могло стать причиной потери курсовой устойчивости, - рассказали в Следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства происшедшего.