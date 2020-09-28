Украина отменила запрет на въезд: с 28 сентября все иностранцы могут попасть в страну

Украина разрешила въезд иностранцам на свою территорию. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Напомним, с 28 августа в Украину был запрещен въезд иностранных граждан. Это было связано с ростом заболеваемости коронавирусом в стране. Запрет продлился ровно месяц. С полуночи 28 сентября въезд в страну для всех иностранцев был разрешен.

О том, что отменен запрет на въезд для большинства категорий иностранных граждан, проинформировало БелТА со ссылкой на Андрея Демченко, представителя Государственной пограничной службы Украины.

- В Госпогранслужбе руководствуются нормами, устанавливаемыми правительством. Напомним, с марта 2020-го в стране действовали различного рода ограничения на госгранице, это было связано с антикоронавирусными мерами и недопущением распространения ковида на территории страны. Фактически с 28 августа был введен запрет на въезд в республику иностранцев. Этой ночью (Прим.: 28 сентября) эта норма прекратила свое действие, - пояснил представитель погранслужбы Украины.

Нужно ли будет иностранцам после приезда в Украину отправиться на самоизоляцию?

Как сообщил ресурс «Интерфакс-Украина», отдельных требований к иностранцам в отношении самоизоляции или страхового полиса при въезде в Украину на данный момент нет.

- Эта норма прекратила свое действие, потому каких-то отдельных моментов, которые бы определило правительство относительно иностранцев при въезде в Украину на период карантина, на данный момент нет, - пояснил Андрей Демченко.

Однако стоит помнить, что в стране действую новые правила адаптивного карантина. Регионы Украины разделены на «зеленую», «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны. Которые, исходя из актуальной ситуации по заболеваемости COVID-19, заполняемости коечного фонда и так далее, раз в неделю меняются. По последней информации на 25 сентября в Киеве и еще девяти областных центрах Украины введены ограничения из-за распространения «ковида».

Что касается возвращения из Украины, то белорусам придется отправиться дома на 14-дневный карантин. Белорусским Минздравом Украина определена в перечень 100 стран, где регистрируются случаи заболеваемости коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Польша открывает границы для туристов из Беларуси.

При условии соблюдения карантина (подробности).

Зеленский о белорусских событиях: При отрицательном сценарии будут сотни тысяч беженцев из Беларуси в Европу.

Президент Украины оценил ситуацию в Беларуси и предложил выход из кризисной обстановки (подробности).

Минздрав Беларуси убрал из карантинного списка Узбекистан, но добавил 5 стран.

Посмотрите, возвращаясь из каких государств, теперь придется 14 дней быть в самоизоляции (подробности).