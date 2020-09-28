Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 28 сентября 2020 года: еще 337 заразились коронавирусом и 4 человека умерли

В Беларуси коронавирусом заболели более 77,5 тысячи человек. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Минздрав Беларуси рассказал о количестве инфицированных коронавирусом в Беларуси и о выздоровевших на 28 сентября.

Коронавирус за минувшие сутки подтвердился еще у 337 человек. Таким образом с начала пандемии общее число заболевших «ковидом» в стране составило 77 тысяч 946 человек.

За это же время выздоровели от COVID-19 в Беларуси 74 тысячи 167 пациентов.

- На понедельник, 28 сентября, выздоровели и были выписаны еще 47 пациентов, - пояснили в Минздраве.

Количество проведенных тестов на коронавирус уверенно стремится к двум миллионам. За прошедшие сутки в лабораториях выполнено еще свыше 9,7 тысячи тестов, общее число - 1 миллион 835 тысяч 232 теста.

К сожалению, появилась и обновленная информация по смертности от коронавируса в республике. На 28 сентября умерли еще 4 больных. С начала появления коронавируса в Беларуси умерли 822 человека с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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